إعادة الكهرباء تدريجيًا إلى ٤٣ ألف مشترك في منطقة نجران

عادت الكهرباء في منطقة نجران بشكل تدريجي إلى 43 ألف مشترك وإلى أربعة مستشفيات.
وأكدت إمارة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك في المنطقة، فيما تتوالى عودتها تدريجيًّا.
من جانبه أجرى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا، وعقد اجتماعًا لإنهاء المشكلة.
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