سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق.. الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك استمرارًا لفرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ولا يُستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، غدًا الإثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا الى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

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أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول الى شمالية شرقية من بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق، أوضح خبير الأرصاد الجوية على الحربي، أن حالة بحر العرب بدأت ترتقي الى منخفض عميق، ومن المتوقع زيادة سرعة الرياح وحدوث عاصفة مدارية خلال اليومين المقبلين، فيما حذر من سوء الأحوال الجوية، ومرور المنطقة بإعصار مداري خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال الحربي، في تغريدة على «تويتر»: من المتوقع أن تتصاعد سرعة الرياح، مع انخفاض قيم الضغط للتحول إلى عاصفة مدارية خلال اليومين المقبلين، ومن المحتمل أن ترتقي إلى إعصار مداري خلال الخمسة أيام المقبلة، والاتجاه ـ بحسب آخر التحديثات ـ بعيدًا عن عمان، والاتجاه إلى ساحل الباكستان. وقد استند الحربي، على مجموعة من الخرائط الجوية، لتدعم توقعاته.