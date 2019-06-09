أمير مكة يستقبل والد ضحايا حريق بطحاء قريش

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، الدكتور عبدالرحمن الشهري الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم الأحد الماضي.

وأكدت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأمير خالد الفيصل قدَّم تعازيه ومواساته للشهري سائلًا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشهد فجر الثالث من يونيو الجاري، دفن ضحايا حادث حريق مكة المكرمة بمقبرة الشرائع، الذي لقيت فيه الدكتورة عزيزة الشهري وأبناؤها الشباب الثلاثة -رحمهم الله- مصرعهم اختناقًا؛ إثر حريق نشب بصالة المنزل، وصُلِّي على الضحايا الأربعة في المسجد الحرام.

Advertisements

وكان الدفاع المدني أعلن في وقت سابق أن امرأة وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم اختناقًا، في الحريق الذي نشب في منزل بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إن عمليات الدفاع المدني تلقت صباح الأحد بلاغًا بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، وتبين من الانتقال والفحص اشتعال النار في صالة بداخل شقة بعمارة مكونة من دورين وملحق، وصاحب ذلك أدخنة كثيفة جدًّا.