جوازات الرياض تنهي 8 آلاف و761 عملية في إجازة عيد الفطر

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 8 آلاف و761 عملية للحالات الطارئة، وذلك خلال الفترة من 25 رمضان وحتى الخامس من شوال الجاري.

واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات والتي تنوعت بين التأشيرات بكافة أنواعها، وإصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل كفالة، وجواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أنه بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يتم إنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل للحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية .

كان مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، استقبل في 28 مايو الماضي، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا اييجويتشوشكا والوفد المرافق لها.

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ورحب العميد الهباس بلويز في زيارتها لجوازات منطقة الرياض، مؤكدًا أن المواطنين الأمريكيين يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.

وتناول الاجتماع إجراءات الإقامة والخروج والعودة للوافدين، فيما أشادت لويز بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات لكل المستفيدين وحسن استقبال موظفي الجوازات وسرعة الإنجاز .

وفي نهاية الاجتماع، تم تبادل الدروع التذكارية وشكرت لويز المديرية العامة للجوازات ممثلة بمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على إتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين بجوازات منطقة الرياض.

وكانت جوازات منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها استمرت في العمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.