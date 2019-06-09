60 ألفا حد أعلى لرسوم المدارس العالمية

حدد دليل المستثمر لإصدار التراخيص الصادر عن وزارة التعليم، 4 أسباب رئيسية للاستثمار في التعليم الأهلي، محدداً الرسوم الدراسية بألا تتجاوز 45 ألفا في مدارس رياض الأطفال، و40 ألفا في المدارس الأهلية، و60 ألفا في المدارس العالمية.

وكشف الدليل عن بلوغ عدد المدارس التابعة للوزارة 38.368 مدرسة ما بين حكومية وأهلية، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فيها 6.230.108 طلاب وطالبات.

تعليم أهلي

وفقاً للدليل الجديد، فإن عدد المدارس بالتعليم الأهلي في المملكة بلغت 6.144 مدرسة، حيث بلغت نسبة مشاركة التعليم الأهلي 16.2% أما نسبة مشاركة الطلاب 16.1%، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم الأهلي 1.015.494.

4 أسباب

أشار الدليل إلى وجود 4 أسباب رئيسية للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في السعودية «أكبر سوق للاستثمار في الخليج العربي»، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الطلاب بحلول عام 2020 مليون طالب، وتفتتح 2621 مدرسة جديدة.

إجراءات التراخيص

أكد الدليل اهتمام السعوديين بتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية والعالمية التي تركز على إجادة اللغة الإنجليزية لإلحاق أبنائهم بالجامعات العالمية، فيما بين الدليل أن الحكومة تشجع القطاع الخاص في التعليم ليلعب دوراً رئيسياً في دعم التعليم بتسهيل الأراضي والقروض وإجراءات التراخيص. وأكد الدليل أن من الأسباب الداعية للاستثمار تحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول إلى التعليم الرقمي، حيث خصص لعام 2018، نحو 4255 مليون دولار، وحلت 150 مدرسة محل جميع الكتب المطبوعة.

فتح الاستثمار

بينت الوزارة أنه يتسنى للمستثمر الأجنبي الاستفادة من الدليل الجديد بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقا لرؤية المملكة 2030.

توزيع الطلبة

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رياض أطفال 267,270

الابتدائية 2,895,942

المتوسطة 1,329,538

الثانوية 1,266,548

التربية الخاصة 29,552

التعليم العالي 378,358

الرسوم الدراسية المعتمدة

رياض الأطفال من 12 ألفا إلى 45 ألف ريال

المدارس الأهلية من 15 ألفا إلى 40 ألف ريال

المدارس العالمية من 35 ألفا إلى 60 ألف ريال