16.7 ألف حكم
كانت وزارة العدل أصدرت إحصائية عمل المحاكم العمالية خلال رمضان الماضي، وبينت أن المحاكم العمالية أصدرت 16.748 ألف حكم، منها 4514 في مدينة الرياض، ثم الدمام بـ2627 حكما، ثم جدة بـ2000 حكم، تلتها المدينة المنورة بـ1497 حكما، ثم مكة المكرمة بـ1401، وبريدة بـ1067 حكما. وتنوعت موضوعات الأحكام بين مطالبات أجور، وتعويضات، ومكافآت إنهاء خدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة خدمة.
رفع الدعاوى
تصنف آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية إلى ثلاثة أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيرا الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وتمر الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما.
وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا حال تعذر التسوية صلحا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
العمالة المنزلية
أما دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة خمسة أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع.
وفي حال لم تنته دعاوى العمالة المنزلية لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
الجلسات المنعقدة
12.027 جلسة
3643 الرياض
2213 جدة
1744 الدمام
16.748 ألف حكم
كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف جلسة بالمحاكم العمالية في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.