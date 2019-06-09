رئيس ديوان المظالم يحث القضاة على سرعة الإنجاز

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة لصالح المرافق العدلية والقضائية في المملكة، انعكس إيجابا على العمل القضائي شكلًا ومضمونًا، محققًا تطويراً ونقلة نوعية في خدماته، كان من نتاجه ارتفاع مستوى الجودة في مخرجاته، والكفاءة العلمية والعملية لمنسوبيه من القضاة ومعاونيهم، وكافة المنسوبين الذين يخدمون المرفق القضائي.

وحثّ اليوسف، خلال حفل المعايدةٍ لمنسوبي الديوان، القضاة ومنسوبي المرافق القضائية على تحري العدالة في إصدار الأحكام، وسرعة الإنجاز لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم القضائية والعدليّة، للبت في قضاياهم ومعاملاتهم على الوجه الأمثل، وذلك وفق ما يزخر به ديوان المظالم من إمكانيات تقنية عالية سخرت من أجلهم، للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة لكافة أصحاب الحقوق وفق النظام، ومشددًا على إعطاء المراجعين الوقت الكافي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.