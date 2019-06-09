رئيس ديوان المظالم يحث القضاة على سرعة الإنجاز

وحثّ اليوسف، خلال حفل المعايدةٍ لمنسوبي الديوان، القضاة ومنسوبي المرافق القضائية على تحري العدالة في إصدار الأحكام، وسرعة الإنجاز لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم القضائية والعدليّة، للبت في قضاياهم ومعاملاتهم على الوجه الأمثل، وذلك وفق ما يزخر به ديوان المظالم من إمكانيات تقنية عالية سخرت من أجلهم، للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة لكافة أصحاب الحقوق وفق النظام، ومشددًا على إعطاء المراجعين الوقت الكافي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.
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