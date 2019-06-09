المفتي يلقي محاضرات في الطائف

باشر سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم في مقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، أمس. وسيلقي المفتي والمشايخ الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها، كما يلقون دروسا أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة. ويستقبل المفتي وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف، أو خلال هواتفهم المباشرة، أو بالاتصال على سنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.



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