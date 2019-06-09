عين الحرث تجذب الزوار و6 مطالب للتطوير

شهدت العين الحارة في محافظة الحرث بالحد الجنوبي في منطقة جازان، إقبالا كبيرا من الزوار والمواطنين، وتم استقبالهم من شباب وأهالي المحافظة بالأهازيج الشعبية، في أجواء آمنة ومستقرة.

وجذب اعتدال الأجواء في المنطقة -بعد هطول الأمطار اليومين الماضيين- المواطنين والمقيمين، للخروج إلى التنزه، والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتمثل العين الحارة وجهة سياحية جاذبة، لما تملكه من مقومات طبيعية والاستشفاء بالمياه الكبريتية، فيما طالب مواطنون أمانة جازان بالاهتمام أكبر بالموقع، مشيرين إلى حاجته إلى خدمات مساندة مثل المطاعم، وزيادة دورات المياه. وأوضح المواطن عبدالرحمن كعبي، أن منبع العين الحارة يحتاج إلى زيادة الاهتمام، وتوفير الحمامات الساخنة، للاستفادة منها في الاستحمام، لما تمثله من موقع استشفائي للأمراض الجلدية، ويقصده كثير من الزوار بمختلف مناطق المملكة.

فعاليات ترفيهية

طالب المواطن عبدالله مجرشي، بتنفيذ فعاليات ترفيهية للزوار بشكل أسبوعي، وعرض تراث المحافظة الشعبي، وتخصيص موقع للأسر المنتجة، والاستفادة من عرض منتجاتها للزوار والحاضرين للموقع، مؤكدا أن موقع العين الحارة يعد من أجمل المواقع السياحية في المنطقة.

صيانة دورية

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الحرث علي أحمد أبوعقيلة لـ«دوت الخليج»، أن العين الحارة تحظى باهتمام كبير من البلدية والمجلس البلدي، مشيرا إلى أن هناك صيانة دورية للمتنزه الكائن في العين، تشمل: تهذيب الحدائق، والري بالتقطير، وإنارة الأعمدة الكهربائية، ونظافة الممشى الواقع على المطل العلوي، إلى جانب تنفيذ عقود الزينة، والمظلات، والألعاب الترفيهية للأطفال. مضيفا بأن هناك مشروع شلال قيد الإنشاء من مخصص الصيانة، والذي سيتم تنفيذه من بلدية الخوبة على عدة مراحل، مؤكدا أنه قد بدأ العمل في تأسيس المشروع بالمرحلة الأولى.

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تكثيف الاهتمام بالموقع

زيادة الخدمات

تنفيذ فعاليات ترفيهية

عرض التراث الشعبي

عرض منتجات الأسر المنتجة