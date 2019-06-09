إحباط تهريب 1.367 طنا من الحشيش بالحد الجنوبي

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر رمضان الماضي، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصاً، بينهم 23 متهماً من الجنسية الأثيوبية، و 16 متهماً من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، متعهدا بصد جميع محاولات التهريب بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ.