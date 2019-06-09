8761 عملية أنهتها جوازات الرياض خلال الإجازة

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر، من الفترة 25 /9/ 1440وحتى 5 /10/ 1440، 8761 عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات على العديد من الخدمات، وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.
وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد الهباس أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، الذي يتابع العمل بشكل مستمر لإنهاء المراجعين دون تأخير.
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