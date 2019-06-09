فصول صيفية بـ6 مدارس في الليث

انطلقت في تعليم محافظة الليث، صباح أمس، فعاليات الدراسة في برامج الفصول الصيفية، بـ6 مدارس للبنين والبنات في تعليم الليث. وبيّن مدير تعليم الليث الدكتور زكي رزيق الحازمي، أن مدارس البنين والبنات التي يقام فيها الفصل الصيفي، هي: 3 مدارس للبنين «ثانوية الليث، وثانوية أضم، وثانوية الخالدية»، و3 مدارس للبنات بثانوية «الليث، وثانوية أضم، وثانوية البراكيت»، مشيرا إلى أن التسجيل والتهيئة للفصل الصيفي بدأت نهاية شعبان. ويهدف الفصل الصيفي إلى تعويض تأخير الطلاب في خطتهم الدراسية، وتسريع تخرجهم.



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