الكهرباء تنقطع عن نجران والشركة تعتذر مجددا

عاود التيار الكهربائي انقطاعه في منطقة نجران أمس، بعد الانقطاعات التي شهدتها المنطقة الجنوبية ومنها نجران نهاية رمضان بسبب التقلبات الجوية، وشملت انقطاعات أمس مدينة نجران ومحافظاتها الشمالية ثار ويدمة وحبونا وخباش وبدر الجنوب، لكن هذه المرة بفعل زيادة الأحمال.

وأوضح مدير إدارة شركة كهرباء منطقة نجران المهندس علي محمد آل عطيف، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نجران ومحافظاتها الشمالية يرجع إلى زيادة في الأحمال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وقال: ما حدث هو خارج عن إرادتنا وبدأت الإعادة خلال الساعة الأولى للمحافظات الشمالية ومن ثم باقي المنطقة.

وقدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة نجران، وقالت على حسابها في تويتر «تعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في نجران العزيزة عن انقطاعات في الخدمة الكهربائية، وتعمل فرقنا الميدانية على إعادتها في أسرع وقت ممكن ونثمن للجميع تعاونهم معنا». وتابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمس، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نجران وعدد من المحافظات، وأكدت إمارة المنطقة أن الأمير جلوي أجرى اتصالا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على إثر انقطاع التيار مجددا، كما أجرى اتصالا بوزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشيرة إلى الترتيب لعقد اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة، وأعلنت إمارة نجران انقطاع التيار الكهربائي أمس عن 153 ألف مشترك وعودته تدريجيا إلى 4 مستشفيات.

مدن ومحافظات شملتها الانقطاعات

خباش

مدينة نجران

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ثار

يدمة

حبونا

بدر الجنوب

وقت الانقطاع 14:23