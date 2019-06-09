الفيصل يُعزي االشهري في وفاة زوجته وأبنائه

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي تُوفيت زوجته و3 من أبنائه، إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته للشهري، سائلا الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر الشهري عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد. وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الـ3 تُوفّوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة، الأحد الماضي.