سيول جازان تعزل 9 قرى

عزلت السيول التي شهدتها أجزاء من محافظة الدرب شمال منطقة جازان أول من أمس 9 قرى بجندلة وهي: «الحلو، النور، المحرق، الجرور، رقة عفف، المصبح، حريجن، الندحه». كما عزلت سيول وادي ريم والجوير وخشامة أهالي قريتي عجيبي والدملج التابعتين لمركز الشقيق، واحتجزت فرقة طوارئ الكهرباء التي كانت تتواجد لمباشرة الأعطال هناك.

انقطاعات متكررة

حاصرت السيول المنقولة أهالي القرى التسعة بجندلة وقطعت جميع الطرق الرئيسية بالقرية، حيث اجتاحت الطرقات الرئيسية بالقرية «طريق جندلة_ مركز ريم وجندلة_عرمرم وجندلة_ الدرب وغيرها» من الطرقات، وناشد عدد من الأهالي ومنهم صياد المخلوطي، وحسين أحمد المخلوطي، وعلي مفرح، الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء معاناتهم المتكررة مع الاحتجازات والانقطاعات مع هطول الأمطار، في ظل عدم وجود الخدمات الرئيسية وافتقارها في هذه القرى.

الحاجة إلى كوبري

في قريتي عجيبي والدملج قطعت سيول واديي ريم والجوير وخشامة جميع الطرق المؤدية لها، وتسببت في عزل واحتجاز الأهالي، بالإضافة إلى فرقة طوارئ الكهرباء، التي كانت تتواجد لمباشرة الأعطال هناك، وبين محمد جديبي لـ«دوت الخليج» أنهم كانوا يتأهبون للذهاب إلى زواج ابن عمهم في الشقيق ولكن السيل منعهم من ذلك وقطع عليهم الطريق، وأشار الجديبي إلى حاجتهم لإنشاء كوبري ينهي معاناتهم المستمرة مع هذه الانقطاعات بسبب السيول.

غمر السوق

أدت المياه المتجمعة بسبب الأمطار إلى توقف السوق الشعبي بالشقيق تماما وسابق الباعة في السوق الزمن لرفع المياه عن مواقعهم، إلا أنهم فشلوا بعد أن غمرت المياه السوق وتسببت في حرمانهم من كسب قوتهم، وتحولت أجزاء من السوق إلى بحيرة تسببت في توقف عملية البيع والشراء بعد أن عجز الباعة والمشترين من الوصول إلى السوق، بعد أن شهد عدد من أحياء وطرق الشقيق تجمعات كبيرة لمياه الأمطار.

تم الدعم

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة الدرب أحمد مطمي لـ«دوت الخليج» أن طريق جندلة غير تابع للبلدية ويتبع لإدارة المواصلات، لكن تم اتخاذ إجراءات من قبل البلدية ودعم مركز ريم، فيما تواصلت الصحيفة مع بلدية الشقيق لإيضاح الإجراءات المتخذة بشأن سيول الدملج وعجيبي والتدابير التي أعدتها البلدية للأمطار، ولم تتلقى ردا.

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مسطحات خضراء

جذبت الأمطار الخفيفة التي هطلت مساء أمس على محافظة صبيا وما جاورها السكان والمقيمين للخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة، وفيما يستلقي أولياء الأمور على المسطحات الخضراء أثناء المطر يستمتع الأطفال بتناول الآيس كريم وممارسة الألعاب.

السيول وتداعياتها

قطع 3 طرق

عزل 9 قرى بجندلة

جرف 3 عبارات

قطع الطريق المؤدي إلى قريتي عجيبي والدملج

عزل الأهالي وفرقة طوارئ الكهرباء