الأحساء مدينة مبدعة في إيطاليا

تشارك أمانة الأحساء في الاجتماع السنوي الـ13 للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة، التابعة لمنظمة اليونيسكو العالمية، والذي انطلق في مدينة فبريانو الإيطالية، أمس، بحضور عمداء وممثلين عن 180 مدينة مبدعة في 72 دولة حول العالم.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر 7 أيام، إلى استعراض الممارسات والخبرات، ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الصادرة من الأمم المتحدة.

وتأتي المشاركة بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، كون الأحساء عضوا بالشبكة في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

دور الحرف والفنون

تستعرض أمانة الأحساء تجربتها في المحافظة على التراث في محافظة الأحساء، عبر كثير من البرامج التنفيذية والإسهامات المجتمعية، والمهرجانات الهادفة إلى أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل، ودور الحرف والفنون في التنمية الحضارية المستدامة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل محمد الملحم، أن الأمانة تسعى إلى تعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين، وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية، مما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.

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وأشاد الملحم بالدعم والمتابعة لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة، من لدن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والمتابعة الكريمة والمستمرة من محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

يُشار إلى أن الوفد المشارك في الاجتماع سيضم منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة المهندس أحمد المطر، ومدير مكتب التراث العالمي بالأحساء المهندس علي السليمان.

تاريخ من الإبداع

تعدّ الأحساء من المدن القليلة جدا في الشرق الأوسط التي تشارك في فعاليات عالمية، وقد احتلت في 2016 موقعا مميزا في كتاب «المدن المبدعة العالمية» الصادر عن شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونيسكو العالمية، وذلك بعد انضمامها إلى شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، كأول مدينة خليجية، وثاني مدينة عربية.

وكذلك سبق لها أن مثّلت المملكة في كثير من المهرجانات العربية والعالمية، وكان آخرها في كوريا الجنوبية العام الماضي.