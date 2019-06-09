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تحذير للسعوديين من التعرض للسرقة في جزيرة يونانية

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دعت سفارة المملكة في اليونان، المواطنين القادمين إلي جزيرة ميكونوس اليونانية بغرض السياحة، إلى توخي الحذر من تعرضهم للسرقة من اللصوص المحترفين في الجزيرة. ووجهت السفارة، عبر بيان نشرته في صفحتها بموقع «تويتر»، تحذيرات للمواطنين من إظهار مقتنيات ثمينة -خاصة الساعات والمجوهرات- وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

وأشارت السفارة إلى أنه في حالة التعرض لأي سرقة، يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس، كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة، على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.


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