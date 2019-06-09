تحذير للسعوديين من التعرض للسرقة في جزيرة يونانية

وأشارت السفارة إلى أنه في حالة التعرض لأي سرقة، يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس، كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة، على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.
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