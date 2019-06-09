نصف مليون مسافر يعبرون جسر الفهد خلال العيد

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس، أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488719 مسافرا، بزيادة 3.2 % عن الفترة نفسها للعام الماضي.

وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد، بأنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة، بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين، وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

بدوره، قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير إلى جميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين، على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون، للوصول إلى الأهداف المنشودة، تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

وكانت فترة إنهاء إجراءات المسافرين على جسر الملك فهد قد تقلّصت خلال أيام عيد الفطر بـ75 %، مقارنة بالفترات السابقة، وأوضحت مصادر أن فترة الإجراءات قبل أيام عيد الفطر المبارك كانت تمتد إلى 3 ساعات، ولم تتجاوز 45 دقيقة -كحد أقصى- في فترات الذروة خلال العيد.