السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرمله - رحمه الله



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة سلطان بن خليل بن قرمله - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .

وأعرب ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

// انتهى //

22:00ت م

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