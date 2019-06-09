السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يقلد مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة



الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء المغلوث ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء المغلوث عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

// انتهى //

21:09ت م

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