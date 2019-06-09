السعودية اليوم / محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يرأس وفد المملكة المشارك في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

يرأس معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس وفد المملكة المشارك في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، الذي يبدأ أعماله غداً الاثنين، ويستمر حتى 17 شوال الموافق 20 يونيو.

وتعد دورة المجلس للعام 2019م هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين أواخر العام 2018م.

وتتضمن دورة المجلس المنعقدة غدًا جلسات عامة وجلسات اللجان الفرعية تناقش فيها الدول الأعضاء في المجلس، بنودًا دائمة تشمل تقرير الأمين العام للاتحاد، ومدى التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية للاتحاد، وأعمال فرق عمل المجلس، وتقارير المسؤولين المنتخبين في الاتحاد لإدارة قطاع الراديو وقطاع التقييس وقطاع التنمية، بالإضافة إلى مناقشة الوثائق والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء.

وتعد المملكة من أهم الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد نتيجة لجهودها الداعمة للاتحاد، وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم أنشطته منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد وعضواً في مجلسه، فضلاً عن مساهمتها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

يذكر أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يتكون من 48 دولة منتخبة من أصل 193 دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات ومخول من مؤتمر المندوبين المفوضين بإدارة أعمال الاتحاد، واعتماد الميزانية التشغيلية والمشاريع التي من شأنها تسريع تنفيذ قرارات مؤتمرات وجمعيات الاتحاد.

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20:54ت م

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