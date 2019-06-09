استفسار هام بشأن الدعم قبل ساعات من موعد صرف حساب المواطن

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار هام بشأن تحديث البيانات وتأثيره على صرف الدعم المقدم من البرنامج، وذلك قبل ساعات من إيداع الدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 للتسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر يوليو عبر الرابط التالي: هنا

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في سياق آخر، لم يتبقَّ سوى ساعات على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.