وزير_التعليم يعزي في #عبدالله_الثقفي: فقدنا رجلا مخلصا قدم الكثير لوطنه بمسيرته

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نعت وزارة التعليم عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث وافته المنية الأحد بعد عارض صحي ألم به.

وقال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ “أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي، مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان. فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.