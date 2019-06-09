الان تتابع لا جديد.. #شركة_الكهرباء تكتفي بالاعتذار.. وتؤكد: خدماتنا لم تكتمل في #نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 9:35 م, 9 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها لم تكمل حتى الآن عملية الإعادة التدريجية للتيار في منطقة نجران. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجيا للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في المنطقة، علما أن الخدمة عادت لـ80 %منهم. والفرق

الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها”، على حد تعبيرها في تغريدة عبر “تويتر”.

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