طبيبتان سعوديتان تنقذان مريضا من جلطة قلبية بولادة بريدة

جدة - عمرو شويل بريدة - الخليج 365 - فهد العمران :

أسهمت إجراءات طبية قامت بها طبيبتان سعوديتان بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في تجاوز مريض أعراض جلطة قلبية بعد أن وصل وهو في حالة صحية طارئة.

كان المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة برفقة ذويه كونه أقرب مستشفى وهو في حالة طبية طارئة، وباشرت الطبيبتان مشاعل التويجري، و ميلاد التميمي، الحالة الصحية للمريض، وإجراء الفحوصات الطبية، والتي أظهرت وجود ارتفاع بضغط الدم، مع أعراض جلطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتجاوز الأزمة الصحية، وتحويله عبر النقل الإسعافي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بعد استقرار حالته الصحية.