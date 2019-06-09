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ابتكر عمال النظافة في بلدية الشقيق طرقاً بدائية لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المدينة، عصر أمس السبت، وذلك بعد أن غابت معدات التصريف المعتاد على استخدامها في مثل هذه الحالات.
ورصدت "الخليج 365" صوراً لمجموعة من العمال في الطريق المجاور لمبنى البلدية وهم يقومون بتصريف مياه الأمطار بواسطة جالون مياه متصل بـ"لي" بلاستيكي إلى خارج الطريق، حيث يقوم العمال برفع المياه ووضعها داخل "الجالون" في طريقة تؤكد غياب الإمكانيات لدى البلدية لمواجهة مثل هذه الظروف.
غابت المعدات والإمكانيات فاخترع عمال بلدية "الشقيق" طريقة بدائية لتصريف الأمطار
ابتكر عمال النظافة في بلدية الشقيق طرقاً بدائية لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المدينة، عصر أمس السبت، وذلك بعد أن غابت معدات التصريف المعتاد على استخدامها في مثل هذه الحالات.
ورصدت "الخليج 365" صوراً لمجموعة من العمال في الطريق المجاور لمبنى البلدية وهم يقومون بتصريف مياه الأمطار بواسطة جالون مياه متصل بـ"لي" بلاستيكي إلى خارج الطريق، حيث يقوم العمال برفع المياه ووضعها داخل "الجالون" في طريقة تؤكد غياب الإمكانيات لدى البلدية لمواجهة مثل هذه الظروف.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:52 PM
بـ"جالون" مياه متصل بـ"لي" بلاستيكي خارج الطريق
ابتكر عمال النظافة في بلدية الشقيق طرقاً بدائية لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المدينة، عصر أمس السبت، وذلك بعد أن غابت معدات التصريف المعتاد على استخدامها في مثل هذه الحالات.
ورصدت "الخليج 365" صوراً لمجموعة من العمال في الطريق المجاور لمبنى البلدية وهم يقومون بتصريف مياه الأمطار بواسطة جالون مياه متصل بـ"لي" بلاستيكي إلى خارج الطريق، حيث يقوم العمال برفع المياه ووضعها داخل "الجالون" في طريقة تؤكد غياب الإمكانيات لدى البلدية لمواجهة مثل هذه الظروف.
، غابت المعدات والإمكانيات فاخترع عمال بلدية "الشقيق" طريقة بدائية لتصريف الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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