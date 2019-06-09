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قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.
وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.
محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنيةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-06-09
قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.
وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:34 PM
بعد ارتطام مركبتهما في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به
قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.
وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهم في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.
، محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنية ،
المصدر : الخليج 365
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