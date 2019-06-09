، "النقل" تعلن عن توافر 127 وظيفة شاغرة لـ"الرجال والنساء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستقبل الطلبات عبر بوابة "جدارة" من 13 إلى 17 شوال الجاري

أعلنت وزارة النقل توافر 127 وظيفة شاغرة من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة للرجال والنساء، من الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وفي التفاصيل، دعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، الراغبين في شغل أي من الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وشملت الوظائف المعلنة 23 وظيفة للرجال بالمرتبة الرابعة، والمرتبة الخامسة 31 وظيفة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، والمرتبة السادسة للرجال 15 وظيفة وللنساء 11 وظيفة، والمرتبة السابعة للرجال 39 وظيفة وللنساء 4 وظائف، ثم 3 وظائف للرجال بالمرتبة الثامنة.

وحددت وزارة النقل يوم الأحد المقبل الموافق 13 شوال 1440هـ الساعة 7:00 صباحًا موعدًا لبدء استقبال طلبات التقديم وينتهي يوم الخميس الموافق 17 شوال 1440هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (جدارة).الوظائف المعلن عنها.pdf