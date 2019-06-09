، فعاليات عيد "الجبيل": "الينبوع السحري" مسرحية كوميدية تجذب الأطفال والكبار ،

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تواصلت فعاليات عيد الجبيل في يومها الرابع على التوالي، وشهد مسرح قاعة الأمير متعب بمدينة الجبيل حضورًا مميزًا من العائلات والأطفال الذين حرصوا على مشاهدة مسرحية الأطفال الكوميدية الهادفة (الينبوع السحري).
وتحمل المسرحية التي قام بتأليفها وإخراجها إبراهيم الدوسري، بمشاركة نخبة من الممثلين والممثلات من أبناء المنطقة الشرقية، العديد من الرسائل الهادفة للأطفال من خلال أحداثها التي تشهد صراعًا بين الخير والشر، ثم ينتصر الخير في نهاية القصة.
كما تُناقش المسرحية بعض المشكلات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع، وتعالجها بطريقة تربوية، تهدف إلى تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال الهدي النبوي والآداب الاجتماعية السليمة التي تعزز في الطفل ثقته بذاته.
وتأتي المسرحية ضمن فعاليات عيد الجبيل الذي يستمر وتتواصل فعالياته بأكثر من 25 لعبة جديدة وتفاعلية، تقام لأول مرة على امتداد شاطئ الجبيل الشمالي، إضافة إلى أنشطة الأطفال والمسرح المفتوح، وبقية أركان فعاليات العيد.
من جانبها، أكدت اللجنة المنظِّمة لفعاليات عيد الجبيل أن موقع الفعاليات يشهد توافد أعداد كبيرة من العائلات والأطفال بشكل يومي؛ إذ أسهمت الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات الحركية الشيقة في جذب العائلات والزوار من مختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن الفعاليات تتواصل يوميًّا من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
يُذكر أن احتفالات عيد الفطر المبارك بالجبيل تنظمها لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل برعاية وتعاون عدد من القطاعات الحكومية والشركات.
فعاليات عيد "الجبيل": "الينبوع السحري" مسرحية كوميدية تجذب الأطفال والكبارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
تواصلت فعاليات عيد الجبيل في يومها الرابع على التوالي، وشهد مسرح قاعة الأمير متعب بمدينة الجبيل حضورًا مميزًا من العائلات والأطفال الذين حرصوا على مشاهدة مسرحية الأطفال الكوميدية الهادفة (الينبوع السحري).
وتحمل المسرحية التي قام بتأليفها وإخراجها إبراهيم الدوسري، بمشاركة نخبة من الممثلين والممثلات من أبناء المنطقة الشرقية، العديد من الرسائل الهادفة للأطفال من خلال أحداثها التي تشهد صراعًا بين الخير والشر، ثم ينتصر الخير في نهاية القصة.
كما تُناقش المسرحية بعض المشكلات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع، وتعالجها بطريقة تربوية، تهدف إلى تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال الهدي النبوي والآداب الاجتماعية السليمة التي تعزز في الطفل ثقته بذاته.
وتأتي المسرحية ضمن فعاليات عيد الجبيل الذي يستمر وتتواصل فعالياته بأكثر من 25 لعبة جديدة وتفاعلية، تقام لأول مرة على امتداد شاطئ الجبيل الشمالي، إضافة إلى أنشطة الأطفال والمسرح المفتوح، وبقية أركان فعاليات العيد.
من جانبها، أكدت اللجنة المنظِّمة لفعاليات عيد الجبيل أن موقع الفعاليات يشهد توافد أعداد كبيرة من العائلات والأطفال بشكل يومي؛ إذ أسهمت الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات الحركية الشيقة في جذب العائلات والزوار من مختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن الفعاليات تتواصل يوميًّا من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
يُذكر أن احتفالات عيد الفطر المبارك بالجبيل تنظمها لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل برعاية وتعاون عدد من القطاعات الحكومية والشركات.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:07 PM
استهدفت تعديل السلوكيات الخاطئة من خلال الهدي النبوي والآداب الاجتماعية
تواصلت فعاليات عيد الجبيل في يومها الرابع على التوالي، وشهد مسرح قاعة الأمير متعب بمدينة الجبيل حضورًا مميزًا من العائلات والأطفال الذين حرصوا على مشاهدة مسرحية الأطفال الكوميدية الهادفة (الينبوع السحري).
وتحمل المسرحية التي قام بتأليفها وإخراجها إبراهيم الدوسري، بمشاركة نخبة من الممثلين والممثلات من أبناء المنطقة الشرقية، العديد من الرسائل الهادفة للأطفال من خلال أحداثها التي تشهد صراعًا بين الخير والشر، ثم ينتصر الخير في نهاية القصة.
كما تُناقش المسرحية بعض المشكلات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع، وتعالجها بطريقة تربوية، تهدف إلى تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال الهدي النبوي والآداب الاجتماعية السليمة التي تعزز في الطفل ثقته بذاته.
وتأتي المسرحية ضمن فعاليات عيد الجبيل الذي يستمر وتتواصل فعالياته بأكثر من 25 لعبة جديدة وتفاعلية، تقام لأول مرة على امتداد شاطئ الجبيل الشمالي، إضافة إلى أنشطة الأطفال والمسرح المفتوح، وبقية أركان فعاليات العيد.
من جانبها، أكدت اللجنة المنظِّمة لفعاليات عيد الجبيل أن موقع الفعاليات يشهد توافد أعداد كبيرة من العائلات والأطفال بشكل يومي؛ إذ أسهمت الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات الحركية الشيقة في جذب العائلات والزوار من مختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن الفعاليات تتواصل يوميًّا من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
يُذكر أن احتفالات عيد الفطر المبارك بالجبيل تنظمها لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل برعاية وتعاون عدد من القطاعات الحكومية والشركات.
، فعاليات عيد "الجبيل": "الينبوع السحري" مسرحية كوميدية تجذب الأطفال والكبار ،
المصدر : الخليج 365
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