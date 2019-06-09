فيديوجراف.. هل يكسر منتخب هولندا نحس المباريات النهائية أمام البرتغال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى المنتخب الهولندي لكسر نحس المباريات النهائية في البطولات الكبرى، عندما يحل ضيفا على نظيره البرتغالي، الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وتأهل المنتخب الهولندي للمباراة النهائية بالفوز على إنجلترا في نصف النهائي بنتيجة 3-1، فيما تمكن المنتخب البرتغالي من حسم تأهله على حساب سويسرا بنفس النتيجة.
"الطواحين" تعاني من نحس شديد في المباريات النهائية، حيث لم تحقق سوى فوز واحد في مباراة نهائية، وذلك عندما توجت بلقب يورو 1988، بالفوز على الاتحاد السوفيتي بنتيجة 2-0.
"العين الرياضية" تستعرض من خلال الفيديوجراف التالي نحس المباريات النهائية الذي يطارد المنتخب الهولندي.
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