شكرا لقرائتكم مركز الملك فهد الثقافي يطلق ليالي العيد بمشاركة 6 من نجوم الغناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز الملك فهد الثقافي يطلق ليالي العيد بمشاركة 6 من نجوم الغناء
متابعات الخليج 365 - الرياض
ينظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض “فعاليات ليالي العيد” ضمن برامج المركز لعام 2019م يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك على مسرح المركز بمدينة الرياض من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.
وتحتوي الفعاليات المقامة على الحفل الغنائي ولمدة يومين متتالين، يلتقي فيهما عشاق الطرب بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي وفنانين الأغنية السعودية الشباب (سعيد السعد- تركي الجازع- عبدالرحمن الطلاسي- هشام مدخلي- رائد الفارس- محمد أوليا) وبمشاركة فرقة لمسة السعودية للفنون الشعبية التي ستقدم العديد من الألوان الشعبية.
كما ستشمل الفعاليات المصاحبة على الشعر النبطي، وعروض العزف المنفرد على الآلات الموسيقية، ومسرح الطفل، وعروض الشخصيات الكرتونية، والألعاب، والمسابقات للأطفال والكبار.
الجدير بالذكر أن الدعوة عامة للعوائل، رجالًا ونساء وأطفالًا بدون رسوم دخول.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك فهد الثقافي يطلق ليالي العيد بمشاركة 6 من نجوم الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.