2019-06-09

4 شروط قبل الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور أن هناك بعض الشروط الواجب التركيز عليها قبل انتقال من مسار إلى مسار آخر على الطريق؛ منعًا لوقوع حوادث.

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وأكد المرور أنه يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

وشدد المرور على ضرورة التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.