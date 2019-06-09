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2019-06-09 فيديو.. العتيبي في قصيدة جديدة عن الفيصل: يا حزام عمانك عسى الله يقويك متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أطلق الشاعر مشعل بن عايض العتيبي، قصيدة جديدة مهداة إلى مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، والقصيدة من أداء فهد مطر. وسلطت القصيدة الضوء على حزم الأمير خالد الفيصل، ووفائه، حيث وصفه العتيبي بأنه “سيف المهمات”. وجاء في نص القصيدة التي عرضتها قناة إم بي سي 1: يا حزام عمانك عسى الله يقويك شرفت عمانك وشعبك وموطنك Advertisements عند الشدايد وقفتك ما تعنيك ولا ينشغل منهو على القمة أمّنك إذا ادلهمت يبرق اسمك وطاريك تنصاك يا سيف المهمات ما عنك علمتنا كيف الوفاء من مباديك ياميرنا يا طيب راسك ومعدنك يا بعد هوماتك ومكبر هقاويك لو دارت الايام ما أخلفت ديدنك









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