آل الشيخ ينعى عبدالله الثقفي : فقدنا أحد رجالات التعليم المخلصين

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مدير عام تعليم مكة عبدالله الثقفي الذي وافته المنية اليوم وسيُصلى عليه غدًا في المسجد الحرام.

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وقال وزير التعليم : أتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مُصابهم وألهمهم الصبر والسلوان.

وتابع : فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدّم الكثير لوطنه في مسيرته العملية.