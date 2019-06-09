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آل الشيخ ينعى عبدالله الثقفي : فقدنا أحد رجالات التعليم المخلصين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مدير عام تعليم مكة عبدالله الثقفي الذي وافته المنية اليوم وسيُصلى عليه غدًا في المسجد الحرام.
وقال وزير التعليم : أتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مُصابهم وألهمهم الصبر والسلوان.
وتابع : فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدّم الكثير لوطنه في مسيرته العملية.
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