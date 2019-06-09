آخر تغريدة من عبدالله الثقفي مدير تعليم مكة قبل وفاته

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نعى العديد من المواطنين مدير تعليم مكة عبدالله الثقفي الذي وافته المنية اليوم إثر عارض صحي ألمَّ به.

وتداول المواطنون آخر تغريدة من عبدالله الثقفي التي كتبها يوم 3 يونيو الماضي وجاء فيها : أُبارك لكل الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات في تعليم مكة وتعليم جدة بعيد الفطر المبارك .. وكل عام وأنتم بخير “.

كما تداول مغردون تغريدة قديمة من عبدالله الثقفي كتبها عام 2016، وتعبر عن رؤية إدارة تعليم مكة وجاء فيها : “رؤيتنا مُتعلم ..معتز بدينه..منتمٍ لوطنه..مُنتج للمعرفة منافس عالميًا”.

وقال الدكتور سعود صالح المصيبيح : “فقد الوطن أحد قاماته الأوفياء المخلصين وهو الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة حيث توفي رحمه الله اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظّم أجر الجميع”.

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وقالت إدارة تعليم مكة : انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غدٍ الاثنين في المسجد الحرام، والدفن في مقبرة شهداء الحرم.

كما نعت وزارة التعليم الثقفي بقولها : تنعى وزارة التعليم الأستاذ عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث وافته المنية اليوم بعد عارض صحي ألمَّ به، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.

أما طارق الزهراني، نعى الثقفي بقوله : اختار الله له هذه المكانة حتى يُعرف بين الناس ويلهجون له بالدعاء نحسبه كذلك والله حسيبه .. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال علي بن فيحان :” الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونعاه أحمد الثقفي قائلًا: “الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، واحشره في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.”

بدورها قالت المها :” الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ُينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واحشره في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل الفردوس داره.”