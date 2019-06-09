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الان تتابع “إمارة مكة”: إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في جدة والان مع التفاصيل
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق الطرق حول “أبحر” والواجهة البحرية من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحًا، خلال فترة مهرجان موسم جدة من 8 يونيو – 18 يوليو.
وأطلقت اللجنة المنظمة لفعاليات “موسم جدة” أكثر من 150 فعالية، يعرض أغلبها لأول مرة، بأسعار تنافسية منخفضة 25 في المئة عن سعرها الطبيعي العادل، وذلك لتعزز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة، والرياضة والترفيه، وكشفت اللجنة رسمياً عن تفاصيل الموسم الأول من نوعه، الذي ستشهده المدينة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها.
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