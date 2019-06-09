صرف الدفعة 19 من حساب المواطن تابعوا معنا توقيت صرف الدفعة التاسعة عشر 1440

أكد حساب الموطن على عدم أحقية البنوك في التوقيف على قيمة الدعم أو خصم أية مُتحصلات منها حتى إذا كان المستفيد في حالة متعثرة، وطلب الأشخاص الذين يتم اقتطاع الدعم منهم تقديم الشكاوي إلى البنك التابعين له، وإذا لم لتم الرد من قبل البنك في مدة أقصاها ثلاثة أيام يجل عليه رفع شكواه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وذكر حساب المواطن أنه لا يحقّ للبنك نزع الأموال الواجب سدادها من حساب المواطن، ويمكن الذهاب إلى البنك لتقديم الشكاوى، وفي حال عدم تلقي الرد بالحل في غضون ثلاثة أيام، سيصبح من الواجب رفع الشكوى لمؤسسة النقد عن طريق الرقم 8001256666.

موعد إيداع حساب المواطن

سوف يقوم حساب المواطن بإيداع الدعم المُحدد للدفعة الـ 19 في الحسابات الخاصة بالمستفيدين في الساعات الأولى من يوم غد الأثنين الموافق 10 يونيو 2019م.

حيث صرح برنامج حساب المواطن سابقاً، أنه سيتم إيداع دعم حساب المواطن، بشكل نظامي في كل يوم 10 في الشهر الميلادي، أو قبله بيوم أو بعده بيوم إذا كان هذا اليوم يصادف إجازة نهاية الأسبوع، وهذا يعني أنه سيتم صرف الدفعة الـ19 غدا الأثنين 10 /6/2019.

وفي نفس الوقت يتم مواصلة التسجيل في دورة الدفعة الـ20 والتي من المقرر إيداعها في شهر يوليو القادم.

وسوف يستمر التسجيل في هذا البرنامج للانتفاع من الدفعة المقبلة، حتى ميعاد إيداع الدفعة 19 من الدعم.

شروط الأهلية

ينبغي أن يكون الشخص الذي يريد التسجيل يحمل الجنسية السعودية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل.

أن تكون إقامة المستفيد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية فينبغي ألا يبقى خارج المملكة أكثر من ثلاثة أشهر على مدار العام.

كما لا ينبغي أن يكون المستفيد مقيماً في أي من دور الإيواء الحكومية أو يكون مسجوناً.

كما أن أسس ومعايير الاستحقاق تعتمد بشكل أساسي على مجمل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم فيما إذا كانت أقل أو أعلى من الـ 18 عام.

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