شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم معزياً في الثقفي: فقدنا رجلاً مخلصاً قدم الكثير لوطنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي رحمه الله، الذي وافته المنية عصر اليوم (الأحد) بعد صراع مع المرض، سائلا الله أن يجبر مصاب ذوي الفقيد ويلهمهم الصبر والسلوان.

وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر»: «فقدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية. إنا لله وإنا إليه راجعون».