شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الحرم المكي: بدء التسجيل للعام الدراسي 1441/1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للتسجيل في المعهد للعام الدراسي الهجري 1441/1440 لجميع المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية، والقسم المسائي للمرحلة المتوسطة.

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وأوضحت إدارة المعهد أنّ التسجيل متاح من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط (http://cutt.us/BcXSj) من تاريخ 1440/10/6 إلى تاريخ 1440/11/20.

وكشفت إدارة المعهد أن شروط التسجيل تتضمن الآتي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه إقامة نظامية سارية المفعول، أن يحمل المتقدم شهادة (الابتدائية أو المتوسطة) تقدير جيد جداً فأعلى، أن يكون حديث التخرج منتظم، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون لائقاً صحياً، الالتزام بالآداب الإسلامية، اجتياز المقابلة الشخصية، الالتزام بحضور الاختبارات.

وحددت الإدارة موعد اختبار القبول في المعهد بتاريخ 1440/12/20 لمن توافرت فيهم شروط القبول.