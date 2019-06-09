لماذا سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في جدة؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نوهت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أنه سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في محافظة جدة من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحاً.
وأوضحت إمارة مكة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن الإغلاق سيتم خلال فترة مهرجان موسم جدة من 8 يونيو إلى 18 يوليو.
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