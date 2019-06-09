شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في جدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نوهت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أنه سيتم إغلاق الطرق حول أبحر والواجهة البحرية في محافظة جدة من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحاً.

وأوضحت إمارة مكة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن الإغلاق سيتم خلال فترة مهرجان موسم جدة من 8 يونيو إلى 18 يوليو.