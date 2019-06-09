شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا أمن» يكشف عقوبة انتهاك الأعراض بالتصوير والابتزاز والتهديد بالنشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الحساب الرسمي الخاص بتطبيق كلنا أمن لخدمة البلاغات الأمنية، أن انتهاك الأعراض بالتصوير من جرائم الابتزاز، ويعد نشرها أو التهديد بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية.

وأوضح أنه يمكن التبليغ عن هذه الجرائم عبر تطبيق "كلنا أمن" من خلال اختيار «الدوريات».

وأوضح أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة مالية 500 ألف ريال