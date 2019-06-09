شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إعادة الخدمة لـ80% من المتأثرين بالانقطاع في نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه تمت إعادة الخدمة لـ80% من المتأثرين من الانقطاع الطارئ للكهرباء في نجران. وقالت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «تواصل السعودية للكهرباء عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجياً للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران، علماً أن الخدمة عادت لـ80% منهم. والفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها».



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