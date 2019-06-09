شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأحد)، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر غد (الاثنين) في المسجد الحرام.

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ونعت وزارة التعليم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي، سائلة الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة عبر حسابها في «تويتر» أنه سيتم الدفن في مقبرة شهداء الحرم، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مديرها العام عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم بعد معاناة مع المرض، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.