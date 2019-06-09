تضرر 30 ألفا بسبب عواصف الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تضرر نحو 30345 شخصا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانجتشي ذاتية الحكم بجنوب الصين، حيث أعيد توطين أكثر من 800 شخص، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن دائرة إدارة الطوارئ الإقليمية قولها إن العواصف المطيرة التي بدأت الثلاثاء الماضي تسببت في وقوع فيضانات بأربع مدن هي ناننينج وقويلين وخهتشي وفانجتشنجقانج.

وأدت العواصف المطيرة والفيضانات إلى إتلاف أكثر من 3400 هكتار من المحاصيل وانهيار 22 منزلا في قوانجشي، مما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بنحو 7, 16 مليون يوان (4, 2 مليون دولار أمريكي).