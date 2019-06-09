تصادم حافلتين سياحيتين في روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو أصيب نحو 26 شخصا عندما اصطدمت حافلتان سياحيتان في مدينة سوتشي بجنوب روسيا. Advertisements ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها، إن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة ونقل 23 إلى المستشفيات. واصطدمت الحافلتان عند تقاطع طرق ولم يعرف سبب الحادث بعد. يذكر أن مدينة سوتشي الواقعة على ساحل البحر الأسود بمناخ شبه استوائي، من الأماكن المحبوبة بين السياح، وفي 2014 استضافت المدينة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.



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