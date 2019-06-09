63 % من الألمان يستغنون عن اللحوم لحماية المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف استطلاع حديث أن نحو 74% من الألمان مستعدون للاستغناء عن الرحلات الجوية القصيرة واستهلاك كميات كبيرة من اللحوم والسيارات داخل المدن، واستخدام الورق من أجل مواجهة التغير المناخي.

وبحسب استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أعرب ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص بالغين في ألمانيا (تحديدا 74% منهم) عن استعدادهم شخصيا للتخلي عن الرحلات الجوية قصيرة المدى.

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وأعرب 63% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم لتناول كميات أقل «كثيرا» من اللحوم، وذكر 56% أنه يمكنهم التخلي عن استخدام السيارة داخل المدن.

يشار إلى أن كميات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنشأ في حركة النقل الجوي والنقل عبر الطرق البرية، وكذلك أثناء تربية الحيوانات.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نصف الألمان يرون أنه أمر مقبول أيضا بالنسبة لهم إذا ارتفعت أسعار الرحلات الجوية بشكل واضح عما هي عليه الآن.

أما بالنسبة لأسعار المحروقات يبدو أن الأمر مختلف تماما، حيث ذكر 27% فقط أنه يمكنهم قبول زيادة أسعارها.