5 سعوديين في دولية المغرب للطاولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين في منافسات بطولة المغرب الدولية التي ستقام في مدينة أغادير المغربية خلال الفترة من 12 - 16 يونيو الحالي، بمشاركة أكثر من 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة. ويمثل الأخضر السعودي 5 لاعبين هم خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبوالرحى ومحمد السويلم، ويشرف على المنتخب فنيا المدرب يوسف سيد.



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