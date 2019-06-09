جامعة الباحة تبدأ 20 شوال استقبال طلبات خريجي الثانوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي المقبل.
وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات يبدأ 20 شوال الحالي، من خلال موقع الجامعة الالكتروني ويستمر لمدة عشرة أيام.
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