168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في البيئة والمياه والزراعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية لـ24 مسمى وظيفيا شاغرا.

ودعت الراغبين التقديم على الوظائف من خلال التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمركز الوطني للقياس، ابتداء من 15 شوال الحالي ولمدة 10 أيام.

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وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن شروط الوظيفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ولفتت إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، الذي سيكون عبر موقعها الالكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح.

وأفادت الوزارة بأن الترشح النهائي للوظيفة سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 - 30 شوال، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.