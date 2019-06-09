السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
سجلت 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة «فرصة»، فيما تجاوزت قيمة الفرص المنشورة في المنصة 381 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة الفرص المعمدة أكثر من 72 مليون ريال.
وتهدف منصة «فرصة»، إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار، إلى تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.
وتمثل منصة «فرصة» حلقة وصل بين المشتري والمورد، حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء الكترونيا، وتصل هذه الطلبات إلى عدد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار كل حسب مجاله. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل الكترونيا في منصة «فرصة».
وتوفر بوابة تسعة أعشار 8 منصات الكترونية بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.
برنامج «تسعة أعشار»
أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، ويهدف إلى إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة
المنصات الالكترونية في بوابة تسعة أعشار:
- فرصة
- تجار
- الحلول المالية
- بحر
- مسرعة الأعمال
- الوصول إلى المعلومات
- رحلة رواد الأعمال
- تطبيقاتي
- تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق
- تقديم الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو
- تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- إمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم
- مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها
كانت هذه تفاصيل خبر 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة «فرصة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.