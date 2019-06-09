السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة «فرصة»، فيما تجاوزت قيمة الفرص المنشورة في المنصة 381 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة الفرص المعمدة أكثر من 72 مليون ريال.

وتهدف منصة «فرصة»، إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار، إلى تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتمثل منصة «فرصة» حلقة وصل بين المشتري والمورد، حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء الكترونيا، وتصل هذه الطلبات إلى عدد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار كل حسب مجاله. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل الكترونيا في منصة «فرصة».

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وتوفر بوابة تسعة أعشار 8 منصات الكترونية بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

برنامج «تسعة أعشار»

أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، ويهدف إلى إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة

المنصات الالكترونية في بوابة تسعة أعشار:

فرصة

تجار

الحلول المالية

بحر

مسرعة الأعمال

الوصول إلى المعلومات

رحلة رواد الأعمال

تطبيقاتي